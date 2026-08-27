चंडीगढ़ में कारोबारी मक्कड़ के घर फायरिंग केस में आरोपित को जमानत नहीं, शूटरों को दी थी पनाह

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-5 में कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ के घर हुई फायरिंग के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपित प्रेम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। करीब ढाई साल पहले आतंकी गोल्डी बराड़ ने मक्कड़ के घर पर फायरिंग करवाई थी और फिर उनसे तीन करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी।

इस मामले में पुलिस ने प्रेम सिंह समेत आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। प्रेम सिंह पर शूटरों को पनाह देने के आरोप हैं और वह भी करीब ढाई साल से जेल में है। उनके वकील ने इसी आधार पर जमानत की मांग।

जमानत याचिका में कहा गया कि प्रेम सिंह ने गोली नहीं चलाई थी और न ही उसका शूटरों से किसी तरह से कोई कनेक्शन था। उसे झूठे केस में फंसाया गया। वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि अभी भी तीन गवाहों के बयान बाकी हैं और उन्हें आरोपितों से जान का खतरा है। इसलिए आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

यह है मामला 19 जनवरी, 2024 को सेक्टर-5 स्थित कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ के घर पर सुबह करीब सवा चार बजे फायरिंग हुई थी। इस हमले में मक्कड़ की गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, हालांकि वह बाल-बाल बच गए। घटना के कुछ समय बाद मक्कड़ को एक वर्चुअल नंबर से काल आई और उनसे तीन करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी।