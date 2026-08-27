चंडीगढ़ में कारोबारी मक्कड़ के घर फायरिंग केस में आरोपित को जमानत नहीं, शूटरों को दी थी पनाह
एनआईए कोर्ट ने चंडीगढ़ में कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ के घर फायरिंग मामले में आरोपी प्रेम सिंह की जमानत अर्जी ...और पढ़ें
HighLights
एनआईए कोर्ट ने प्रेम सिंह की जमानत अर्जी खारिज की।
करीब ढाई साल से जेल में बंद है आरोपित प्रेम सिंह।
आतंकी गोल्डी बराड़ ने मांगी थी तीन करोड़ की रंगदारी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-5 में कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ के घर हुई फायरिंग के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने आरोपित प्रेम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। करीब ढाई साल पहले आतंकी गोल्डी बराड़ ने मक्कड़ के घर पर फायरिंग करवाई थी और फिर उनसे तीन करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी।
इस मामले में पुलिस ने प्रेम सिंह समेत आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। प्रेम सिंह पर शूटरों को पनाह देने के आरोप हैं और वह भी करीब ढाई साल से जेल में है। उनके वकील ने इसी आधार पर जमानत की मांग।
जमानत याचिका में कहा गया कि प्रेम सिंह ने गोली नहीं चलाई थी और न ही उसका शूटरों से किसी तरह से कोई कनेक्शन था। उसे झूठे केस में फंसाया गया। वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि अभी भी तीन गवाहों के बयान बाकी हैं और उन्हें आरोपितों से जान का खतरा है। इसलिए आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
यह है मामला
19 जनवरी, 2024 को सेक्टर-5 स्थित कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ के घर पर सुबह करीब सवा चार बजे फायरिंग हुई थी। इस हमले में मक्कड़ की गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, हालांकि वह बाल-बाल बच गए। घटना के कुछ समय बाद मक्कड़ को एक वर्चुअल नंबर से काल आई और उनसे तीन करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी।
यह काल गोल्डी बराड़ ने की थी। एनआईए ने मामले में आठ आरोपितों गुरविंदर सिंह उर्फ लाड्डी, सरबजीत सिंह उर्फ सरबू, शुभम कुमार गिरी उर्फ पंडित, अमृतपाल उर्फ गुज्जर, कमलप्रीत सिंह, काशी सिंह उर्फ हैप्पी, प्रेम सिंह और गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया था।