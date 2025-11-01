चंडीगढ़ में 0001 नंबर 36 लाख में बिका था, CH01-DB-0001 नंबर की 22.58 लाख लगी बोली
चंडीगढ़ में फैंसी नंबरों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में हुई नीलामी में CH01-DB-0001 नंबर 22.58 लाख रुपये में बिका, जबकि CH01-DB-0007 नंबर 10.94 लाख रुपये में नीलाम हुआ। प्रशासन को इस ई-नीलामी से 2.71 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई। इससे पहले, अगस्त में 0001 नंबर 36 लाख रुपये में बिका था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अपनी लग्जरी गाड़ियों पर फैंसी और महंगे नंबर लगाने का शहरवासियों को काफी शौक है। यही वजह है कि अपने मनपसंद के नंबर को खरीदने में दिल खोलकर बोली लगाते हैं। CH01-DB-0001 नंबर 22 लाख 58 हजार और CH01-DB-0007 नंबर 10 लाख 94 हजार में बिका।
इससे पहले अगस्त महीने में हुई नीलामी में 0001 नंबर 36 लाख रुपये का बिका था। 29 से 31 अक्टूबर तक चली ई-नीलामी में प्रशासन को 2 करोड़ 71 लाख 57 हजार रुपये की आमदनी हुई। नई सीरीज़ “CH01-DB” के वाहन नंबरों (0001 से 9999 तक) पिछली सीरीज के बचे हुए नंबरों की नीलामी कराई गई।
