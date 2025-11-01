Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में 0001 नंबर 36 लाख में बिका था, CH01-DB-0001 नंबर की 22.58 लाख लगी बोली

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    चंडीगढ़ में फैंसी नंबरों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में हुई नीलामी में CH01-DB-0001 नंबर 22.58 लाख रुपये में बिका, जबकि CH01-DB-0007 नंबर 10.94 लाख रुपये में नीलाम हुआ। प्रशासन को इस ई-नीलामी से 2.71 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई। इससे पहले, अगस्त में 0001 नंबर 36 लाख रुपये में बिका था।

    prefferd source google
    Hero Image

    चंडीगढ़ वालों को अपनी गाड़ी पर वीआईपी और महंगे नंबर लगाने का शौक।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अपनी लग्जरी गाड़ियों पर फैंसी और महंगे नंबर लगाने का शहरवासियों को काफी शौक है। यही वजह है कि अपने मनपसंद के नंबर को खरीदने में दिल खोलकर बोली लगाते हैं। CH01-DB-0001 नंबर 22 लाख 58 हजार और CH01-DB-0007 नंबर 10 लाख 94 हजार में बिका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले अगस्त महीने में हुई नीलामी में 0001 नंबर 36 लाख रुपये का बिका था। 29 से 31 अक्टूबर तक चली ई-नीलामी में प्रशासन को 2 करोड़ 71 लाख 57 हजार रुपये की आमदनी हुई। नई सीरीज़ “CH01-DB” के वाहन नंबरों (0001 से 9999 तक) पिछली सीरीज के बचे हुए नंबरों की नीलामी कराई गई।