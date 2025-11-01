चंडीगढ़ में 0001 नंबर 36 लाख में बिका था, CH01-DB-0001 नंबर की 22.58 लाख लगी बोली

चंडीगढ़ में फैंसी नंबरों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में हुई नीलामी में CH01-DB-0001 नंबर 22.58 लाख रुपये में बिका, जबकि CH01-DB-0007 नंबर 10.94 लाख रुपये में नीलाम हुआ। प्रशासन को इस ई-नीलामी से 2.71 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई। इससे पहले, अगस्त में 0001 नंबर 36 लाख रुपये में बिका था।

चंडीगढ़ वालों को अपनी गाड़ी पर वीआईपी और महंगे नंबर लगाने का शौक।