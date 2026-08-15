चंडीगढ़ में पूर्व पार्षद के घर करोड़ों की लूट, 10 दिन पहले आया नौकर ही निकला मास्टरमाइंड
चंडीगढ़ के सेक्टर-28 में पूर्व पार्षद मुकेश बस्सी के घर करोड़ों की डकैती हुई, जिसमें 10 दिन पहले रखे गए नौकर ने परिवार को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। आरोपी नौकर करोड़ों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।
HighLights
पूर्व पार्षद मुकेश बस्सी के घर करोड़ों की डकैती।
10 दिन पहले रखे नौकर ने परिवार को बेहोश किया।
करोड़ों की नकदी, जेवरात लेकर नौकर फरार, पुलिस जांच में।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। सेक्टर-28 में मौजूद कोठी नंबर 3097 में शुक्रवार रात करोड़ों रुपये की सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ के पूर्व पार्षद दिवंगत मुकेश बस्सी के घर में अंजाम दी गईय इस वारदात का मास्टरमाइंड 10 दिन पहले रखा गया नौकर ही निकला। वारदात के समय बस्सी के दोनों बेटे जितेश और दक्ष किसी काम से परिवार समेत शहर से बाहर गए हुए थे।
खाने में मिलाया नशीला पदार्थ
शुरुआती जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात शातिर नौकर ने घर के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद कुछ ही देर बाद मुकेश बस्सी की पत्नी अंजू बस्सी, परिवार के अन्य सदस्य और घर में मौजूद पुराने नौकर बेहोश हो गए।
अलमारियों के ताले तोड़कर लूटी नकदी और जेवरात
सभी के बेहोश होते ही नौकर ने लॉकर और अलमारियों के ताले तोड़ डाले। आरोपी घर में रखी करोड़ों रुपये की नकदी और कीमती सोने-चांदी के आभूषण समेटकर बड़ी आसानी से फरार हो गया।
पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बेहोश हुए पीड़ितों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घर के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार नौकर की तलाश में नाकेबंदी कर छापेमारी की जा रही है।