चंडीगढ़ में पूर्व पार्षद के घर करोड़ों की लूट, 10 दिन पहले आया नौकर ही निकला मास्टरमाइंड

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। सेक्टर-28 में मौजूद कोठी नंबर 3097 में शुक्रवार रात करोड़ों रुपये की सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ के पूर्व पार्षद दिवंगत मुकेश बस्सी के घर में अंजाम दी गईय इस वारदात का मास्टरमाइंड 10 दिन पहले रखा गया नौकर ही निकला। वारदात के समय बस्सी के दोनों बेटे जितेश और दक्ष किसी काम से परिवार समेत शहर से बाहर गए हुए थे।

खाने में मिलाया नशीला पदार्थ शुरुआती जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात शातिर नौकर ने घर के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद कुछ ही देर बाद मुकेश बस्सी की पत्नी अंजू बस्सी, परिवार के अन्य सदस्य और घर में मौजूद पुराने नौकर बेहोश हो गए।

अलमारियों के ताले तोड़कर लूटी नकदी और जेवरात सभी के बेहोश होते ही नौकर ने लॉकर और अलमारियों के ताले तोड़ डाले। आरोपी घर में रखी करोड़ों रुपये की नकदी और कीमती सोने-चांदी के आभूषण समेटकर बड़ी आसानी से फरार हो गया।