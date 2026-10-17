चंडीगढ़ में पेट की बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने दी जान, विदेश से आए डॉक्टर बेटे को मां को न बचा पाने का मलाल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-41 में शनिवार को एक दुखद भरी घटना हुई। पेट की बीमारी से परेशानी बुजुर्ग ने फंदा लगाकर जान दे दी। विदेश से आए डॉक्टर बेटे को मां को न बचा पाने का मलाल है।

75 वर्षीय ऊषा देवी पीजीआई से सेवानिवृत्त होने के बाद घर का कामकाज संभाल रही थी। उनका बेटा विदेश में डाॅक्टर है और दो दिन पहले ही लौटा है। शनिवार सुबह उषा देवी ने अपने पति को दवा लेने के लिए बाजार भेजा था।