चंडीगढ़ में एलांते मॉल में वाॅयलेशन पर कार्रवाई, पार्किंग स्पेस पर बनी लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी को बुलडोजर से उजाड़ा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित शहर के सबसे बड़े माॅल एंलाते में वॉयलेशन पर रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। पार्किंग स्पेस पर बनी लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी पर बुलडोजर चला। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा।

संपदा विभाग की टीम ने 8 अगस्त को साइट का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी के साथ जुड़े रिटेल माॅल क्षेत्र में बिना अनुमति कई निर्माण किए गए हैं। इसके अलावा अन्य वॉयलेशन मिली।