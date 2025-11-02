चंडीगढ़ में एलांते मॉल में वाॅयलेशन पर कार्रवाई, पार्किंग स्पेस पर बनी लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी को बुलडोजर से उजाड़ा
चंडीगढ़ के एलांते मॉल में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। पार्किंग क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई लैंडस्केपिंग और हरियाली को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित शहर के सबसे बड़े माॅल एंलाते में वॉयलेशन पर रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। पार्किंग स्पेस पर बनी लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी पर बुलडोजर चला। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा।
संपदा विभाग की टीम ने 8 अगस्त को साइट का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी के साथ जुड़े रिटेल माॅल क्षेत्र में बिना अनुमति कई निर्माण किए गए हैं। इसके अलावा अन्य वॉयलेशन मिली।
वॉयलेशन हटाने को लेकर शनिवार को ही एसडीएम ईस्ट की ओर से शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
इस वॉयलेशन पर चल रही कार्रवाई
- रिटेल माल के दाहिनी ओर 500 वर्ग फुट क्षेत्र में आयरन फ्रेम पर फैब्रिक शेड लगाकर स्टोरेज बनाया गया।
- हयात रीजेंसी की साइड में अनिता डोंगरे दुकान के सामने 850 वर्ग फुट क्षेत्र में अस्थायी लोहे की संरचना तैयार की गई।
- हयात रीजेंसी के दाहिनी ओर 3000 वर्ग फुट क्षेत्र में ओपन कैफे और रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, जो स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के खिलाफ है।
- वलेट पार्किंग एंट्री पाइंट पर टेंशाइल फैब्रिक से बना शेड लगाया गया है।
- हयात रीजेंसी की साइड पर 1800 वर्ग फुट क्षेत्र में अनिता डोंगरे नामक अतिरिक्त दुकान व स्टोर बनाया गया।
- 22,000 वर्ग फुट पार्किंग एरिया पी1, पी6, पी9, पी10, पी24, पी25 और पी32 को हरियाली व लैंडस्केपिंग में बदला।
- पार्किंग पी21 की साइड पर अस्थायी शेड और ईंट की दीवार बनाकर स्टोरेज बनाया गया है (3500 वर्ग फुट)।
- बेसमेंट-1 में डे-केयर सेंटर (क्रेच), वाॅशरूम, स्टाफ कैंटीन मेस, महिला सुरक्षा कक्ष और अन्य कमरे बनाए गए हैं (2500 वर्ग फुट) जो अनुमोदित नक्शे के विपरीत हैं।
- हैमलीज स्लाइड (तीसरी मंजिल से दूसरी मंज़िल तक जाने वाली) को बंद कर दिया गया है।
- बेसमेंट-2 में अस्थायी लकड़ी का गोदाम बनाया गया है (300 वर्ग फुट)।
