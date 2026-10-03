साहब लोगों को चाहिए चंडीगढ़ में नौकरी, डेपुटेशन के लिए वरिष्ठता भी छोड़ने को तैयार; 94 पदों पर 329 आवेदन



सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का क्रेज लोगों पर हमेशा ही सिर चढ़ कर बोलता है। यह क्रेज इतना ज्यादा है कि डेपुटेशन पर चंडीगढ़ आने के लिए लोग अपनी वरिष्ठता भी छोड़ने को तैयार रहते हैं। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल, हेडमास्टर समेत विभिन्न कैडर के 94 पद डेपुटेशन के आधार पर भरे जाने हैं, जिनके लिए कुल 329 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इनमें दो प्रिंसिपल पदों के लिए पंजाब से 14 और हरियाणा से दो आवेदन पहुंचे हैं। पंजाब से आवेदन करने वालों में स्कूल आफ एमिनेंस के प्रिंसिपल से लेकर डिप्टी डीईओ, असिस्टेंट डायरेक्टर और डाइट के प्रिंसिपल स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

आवेदकों की आठ और नौ अक्टूबर को सेक्टर-9 स्थित निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय में इंटरैक्शन होगी। इसके बाद चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां की जाएंगी। ये नियुक्तियां पंजाब और हरियाणा के डेपुटेशन कोटे के अनुसार होनी हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 20 प्रतिशत और प्रिंसिपलों के 25 प्रतिशत पद डेपुटेशन के लिए आरक्षित हैं। इन पदों पर चंडीगढ़ प्रशासन सीधे भर्ती नहीं करता, बल्कि निर्धारित कोटे के तहत पंजाब और हरियाणा से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।

11 में से दो प्रिंसिपल पद खाली शहर के 42 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल के 11 पद पंजाब और हरियाणा के डेपुटेशन कोटे के तहत आरक्षित हैं। इनमें से नौ पदों पर पंजाब और हरियाणा के प्रिंसिपल सेवाएं दे रहे हैं, जबकि दो पदों पर नियुक्ति होनी है। इन दो पदों के लिए पंजाब से 14 और हरियाणा से दो आवेदन हैं।