चंडीगढ़ की ड्रग क्वीन ‘बाला’ फिर जेल भेजी गई, कई मामलों में सजा होने पर भी चला रही थी नशे का कारोबार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कुख्यात ड्रग सप्लायर बाला एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर नकेल कसने और बाला जैसे अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। बाला से जुड़े गिरोह के अन्य सप्लायरों की पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सेक्टर-38 निवासी बाला पर ड्रग्स तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में वह अदालत से बरी हो चुकी है, जबकि कई मामलों में उसे सज़ा भी मिल चुकी है। इसके बावजूद बाला की आपराधिक गतिविधियां जारी रहीं। वह ड्रग्स के कारोबार को लगातार बढ़ा रही थी।