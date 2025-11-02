चंडीगढ़ की ड्रग क्वीन ‘बाला’ फिर जेल भेजी गई, कई मामलों में सजा होने पर भी चला रही थी नशे का कारोबार
चंडीगढ़ में कुख्यात ड्रग सप्लायर बाला को पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। बाला पर पहले भी ड्रग्स तस्करी के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें वह सजा भी काट चुकी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह फिर से ड्रग्स के कारोबार में सक्रिय है और चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में नशा सप्लाई कर रही है। पुलिस ने बाला के गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कुख्यात ड्रग सप्लायर बाला एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर नकेल कसने और बाला जैसे अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। बाला से जुड़े गिरोह के अन्य सप्लायरों की पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सेक्टर-38 निवासी बाला पर ड्रग्स तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में वह अदालत से बरी हो चुकी है, जबकि कई मामलों में उसे सज़ा भी मिल चुकी है। इसके बावजूद बाला की आपराधिक गतिविधियां जारी रहीं। वह ड्रग्स के कारोबार को लगातार बढ़ा रही थी।
पुलिस को लगातार बाला के ड्रग्स तस्करी में दोबारा सक्रिय होने की सूचनाएं मिल रही थीं। चंडीगढ़ समेत आसपास के एरिया में भी नशा सप्लाई किया जा रहा था। इसी आधार पर सेक्टर-39 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने प्रशासन से आदेश लेकर कार्रवाई की।
