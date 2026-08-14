चंडीगढ़ में दवा कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला, लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान; ई-संपर्क केंद्रों पर होंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दवा कारोबारियों के लिए दवा लाइसेंस से जुड़ा काम अब आसान होने जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एक सितंबर 2026 से ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस आवेदन की सुविधा ई-संपर्क केंद्रों पर शुरू की जाएगी।

इसके लिए प्रत्येक सेवा के आवेदन पर 200 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क तय किया गया है। स्वास्थ्य निदेशक एवं ड्रग्स कंट्रोलर डाॅ. सुमन ने इस संबंध में चंडीगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन को पत्र जारी कर जानकारी दी है।

नई व्यवस्था के तहत ई-संपर्क केंद्रों से ओएनडीएलएस पोर्टल पर दवा लाइसेंस से संबंधित 12 सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इनमें नए होलसेल और रिटेल एलोपैथिक व होम्योपैथिक ड्रग लाइसेंस के आवेदन शामिल हैं।

मौजूदा लाइसेंस के नवीनीकरण और रिटेंशन के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा दवा और कास्मेटिक्स निर्माण के लिए लाइसेंस, मौजूदा लाइसेंस में संस्थान के स्वरूप, तकनीकी व्यक्ति, क्षेत्र और परिसर में बदलाव से जुड़े संशोधन आवेदन भी ई-संपर्क केंद्रों के माध्यम से किए जा सकेंगे। मौजूदा ड्रग लाइसेंस सरेंडर करने की सुविधा भी मिलेगी।