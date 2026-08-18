'रुपये नहीं भेजे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना', चंडीगढ़ में डॉक्टरों को रंगदारी के लिए धमकी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में सरकारी संस्थानों और स्कूलों को धमकी भरे ईमेल और फोन काॅल मिलने के बाद अब डाॅक्टर और क्लीनिक संचालक भी रंगदारी मांगने वालों के निशाने पर आ गए हैं।

पिछले 24 घंटे में सेक्टर-18, 22, 23 और 40 में चार डाॅक्टरों और स्वास्थ्य केंद्र संचालकों को फोन और वाट्सएप के जरिए धमकाकर 50-50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई।

कुछ मामलों में आरोपितों ने वाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजकर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। भुगतान नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

पुलिस को अलग-अलग स्थानों से एक ही मोबाइल नंबर से रंगदारी और धमकी मिलने की शिकायतें मिली हैं। सभी मामलों में दया गुजर ग्रुप का भी जिक्र किया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस मोबाइल नंबर से धमकियां दी जा रही हैं, वह महाराष्ट्र के सचिन साकेत के नाम पर पंजीकृत हैं। पुलिस नंबर की तकनीकी जांच के साथ काॅल डिटेल, वाट्सएप चैट और क्यूआर कोड के जरिए आरोपितों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

सेक्टर-23 निवासी डाॅ. निधिश को मोबाइल पर फोन कर 50 हजार रुपये मांगे गए। फोन करने वाले ने रकम अपने सहयोगी के पास शाम सात बजे तक जमा कराने को कहा। रकम नहीं देने पर धमकी दी गई। बातचीत के दौरान दया गुजर ग्रुप का भी जिक्र किया गया। सूचना मिलने पर सेक्टर-22 चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सेक्टर-22 स्थित मोबाइल मार्केट में डाॅक्टर सुखजिंदर सिंह को वाट्सएप काॅल और चैट संदेश मिला। आरोपित ने 50 हजार रुपये क्यूआर कोड के माध्यम से शाम सात बजे तक ट्रांसफर करने को कहा। रकम नहीं देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। चौकी-22 पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी।

क्लीनिक संचालक को भी धमकी सेक्टर-18 निवासी रुचि आहूजा के क्लीनिक के रिसेप्शन मोबाइल नंबर पर भी वाट्सएप के जरिए 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने का संदेश आया। आरोपित ने भुगतान के लिए क्यूआर कोड भी भेजा। शिकायत मिलने पर थाना-19 पुलिस ने जांच शुरू की।