चंडीगढ़ के डॉक्टरों को रंगदारी के लिए धमकी देने वाला गिरफ्तार, महाराष्ट्र से दबोचा आरोपित

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के डाॅक्टरों और क्लीनिक संचालकों को फोन और वाट्सएप पर धमकाकर 50-50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान महाराष्ट्र निवासी सचिन साकेत के रूप में हुई है।

17 अगस्त को महज 24 घंटे के भीतर सेक्टर-18, 22, 23, 40 समेत शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई डाक्टरों और स्वास्थ्य केंद्र संचालकों को एक ही मोबाइल नंबर से धमकी भरे फोन और संदेश भेजे गए थे। कुछ डाॅक्टरों को वाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजकर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया।

रंगदारी की धमकियों के बाद डाॅक्टरों के एक समूह ने गवर्नर से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी थी। डाक्टरों ने उन्हें धमकी भरे फोन और संदेशों के बारे में बताया। इसके बाद गवर्नर ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए आरोपित तक पहुंच बनाई। एक नंबर, कई डाॅक्टर और 50 हजार की मांग पुलिस को अलग-अलग इलाकों से मिली शिकायतों में एक ही मोबाइल नंबर सामने आया। जांच में यह नंबर महाराष्ट्र निवासी सचिन साकेत के नाम पर पंजीकृत पाया गया। हालांकि नंबर का वास्तविक इस्तेमाल किसने किया और धमकियों के पीछे कौन-कौन लोग हैं, पुलिस इसकी तकनीकी जांच कर रही है।

शाम सात बजे तक पैसे पहुंचाने की धमकी सेक्टर-23 निवासी डाॅ. निधिश को मोबाइल पर फोन कर 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। आरोपित ने रकम अपने सहयोगी के पास शाम सात बजे तक पहुंचाने को कहा। भुगतान नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। बातचीत के दौरान दया गुजर ग्रुप का नाम भी लिया गया।

क्यूआर कोड भेजकर मांगे रुपये सेक्टर-22 मोबाइल मार्केट में डा. सुखजिंदर सिंह को वाट्सएप काल और चैट संदेश भेजे गए। आरोपित ने 50 हजार रुपये का क्यूआर कोड भेजकर शाम सात बजे तक भुगतान करने को कहा। रकम नहीं देने पर धमकी दी गई।

क्लीनिक के रिसेप्शन नंबर पर भी आया संदेश सेक्टर-18 निवासी रुचि आहूजा के क्लीनिक के रिसेप्शन मोबाइल नंबर पर भी वाट्सएप के जरिये 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने का संदेश आया। रकम भेजने के लिए क्यूआर कोड भी भेजा गया था। शिकायत के बाद थाना-19 पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।