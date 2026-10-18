मौसम में बदलाव के साथ चंडीगढ़ में बढ़ने लगी ठंड, पंखे-कूलर की हवा हुई कम, अब डेंगू का मच्छर उड़ा रहा नींद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मौसम में बदलाव के साथ चंडीगढ़ में ठंड का अहसास होने लगा है। पंखे और कूलरों की हवा भी कम हो गई, लेकिन अब डेंगू का मच्छर नींद उड़ा रहा है।

शहर में डेंगू के अब तक 24 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने घरों, छतों और आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे कूलर, फ्रिज की ट्रे, पानी की टंकियों और अन्य बर्तनों की नियमित सफाई करें। बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। डेंगू की निशुल्क जांच पीजीआई के वायरोलाॅजी विभाग, जीएमसीएच-32 के माइक्रोबायोलाॅजी विभाग और जीएमएसएच-16 के माइक्रोबायोलाॅजी विभाग में उपलब्ध है।