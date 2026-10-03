चंडीगढ़ में बन रही मां की मूर्तियां, पंजाब-हरियाणा और हिमाचल तक होती सप्लाई; नवरात्र तक लाखों का कारोबार

एकता श्रेष्ठ, चंडीगढ़। नवरात्र शुरू होते ही माहौल भक्ति, आस्था और उत्सव के रंग में रंगने लगेगा। जगह-जगह धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। वहीं बंगाली समुदाय की ओर से दुर्गा पूजा की तैयारियां भी जोर पकड़ेंगी। पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना होगी। इसके बाद विजयदशमी पर विसर्जन होगा।

देखा जाए इस पर्व के रौनक के पीछे कलाकारों की कई महीनों की मेहनत भी होती है जो मूर्तियां बनाते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां कलाकार मिट्टी को आकार देकर मूर्तियां तैयार करने में जुटे हैं। कालीबाड़ी मंदिर में इन दिनों कलाकार मूर्तियां बना रहे हैं।

इन मूर्तियों की मांग सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है। ट्राईसिटी के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से भी लोग यहां पहुंचते हैं। नवरात्र पर लाखों में कारोबार होता है। कई कलाकार करीब 30 वर्षों से यहां पर मूर्तियां बना रहे हैं।

2 फुट से साढ़े 11 फुट तक मूर्ति खोखन अधिकारी से जब मूर्ति के साइज के बारे में पूछा गया तो जवाब में इन्होंने बताया कि हर आयोजन और स्थान की जरूरत के अनुसार यहां अलग-अलग आकार की मूर्तियां तैयार की जाती हैं।