मल्टीविटामिन सिरप में मिलावट, निर्माता कंपनी को देना होगा जुर्माना; चंडीगढ़ कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मल्टी विटामिन सिरप लाइजिड में मिलावट और प्रतिबंधित तत्व पाए जाने के एक मामले में जिला अदालत ने निर्माता कंपनी को दोषी करार देते हुए 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

हालांकि इस मामले में अदालत ने सप्लीमेंट के रिटेलर, थोक वितरक और मार्केटर को आरोपों से बरी कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी निशा स्याल की टीम ने 27 मार्च 2023 को मनीमाजरा स्थित ग्रोवर एंड सन्स की दुकान का निरीक्षण किया था।

इस दौरान वहां बिक्री के लिए रखी गई लाइजिड की सीलबंद बोतलों के नमूने लिए गए। विभाग ने इन नमूनों को जांच के लिए गुरुग्राम की लैब में भेजा, जहां यह सिरप मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके बाद मुंबई स्थित रेफरल फूड लैबोरेटरी में जांच कराई गई।

रेफरल लैब की रिपोर्ट के अनुसार, सिरप में विटामिन सी की मात्रा लेबल पर घोषित मात्रा से अधिक थी, जबकि ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और जिंक की मात्रा कम पाई गई। इसके अलावा, सैकरीन पाया गया, जो इस प्रकार के सिरप में प्रतिबंधित होता है। सिरप के लेबल पर रंग और प्रिजर्वेटिव से संबंधित जानकारी में भी नियमों का उल्लंघन मिला।