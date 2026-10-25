चंडीगढ़ के यात्री की बिना सूचना टिकट रद की और रिफंड भी नहीं दिया, एयर इंडिया को अब चुकानी पड़ेगी कीमत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ निवासी यात्री से फ्लाइट की तारीख बदलने के नाम पर 500 अमेरिकी डाॅलर वसूलना और फिर रिफंड न करना एयर इंडिया को महंगा साबित हुआ है।

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन को 500 डाॅलर ब्याज समेत रिफंड करने और मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि एयरलाइन ने खुद राशि लौटाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन बाद में रिफंड नहीं दिया।

एयरलाइन के खिलाफ नरप्रीत वालिया ने शिकायत दायर की थी। वालिया ने बताया कि उन्होंने शिकागो से नई दिल्ली आने-जाने के लिए 680 अमेरिकी डाॅलर में टिकट बुक कराई थी। उन्हें तीन फरवरी 2022 को शिकागो से रवाना होकर चार फरवरी को भारत पहुंचना था।

वापसी की उड़ान 28 फरवरी 2022 को निर्धारित थी। शिकायतकर्ता ने कोरोना महामारी और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए वापसी की तारीख बदलने का अनुरोध किया। इसके बाद एयर इंडिया ने वापसी की तारीख पहले सात जून और फिर 19 जून 2022 कर दी। इसके लिए यात्री से री-शेड्यूलिंग के लिए 500 अमेरिकी डाॅलर वसूले गए। एयरलाइन ने कहा था, पूरी राशि लौटाई जाएगी शिकायतकर्ता के अनुसार, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें वापसी की तारीख में एक बार फिर बदलाव की जरूरत पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन ने बिना सूचना दिए उनकी वापसी की टिकट रद कर दी।