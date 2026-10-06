चंडीगढ़ में कांग्रेस का SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ रोष मार्च, पुलिस ने रोका DC ऑफिस का घेराव
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चंडीगढ़ में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' नारे के साथ रोष मार्च निकाला। उन्होंने मुख्य चुनाव ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ चंडीगढ़ में रोष मार्च निकाला।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता बहाल करने पर जोर दिया गया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे के साथ रोष मार्च निकाला।
हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय की ओर बढ़े। कार्यालय से कुछ दूरी पहले चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वहीं प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग तथा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि कहा कि कांग्रेस इस अभियान को चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रखेगी। आने वाले दिनों में शहर के प्रत्येक वार्ड, गांव और सेक्टर तक अभियान पहुंचाया जाएगा। मार्च में कांग्रेस के पार्षदों, जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल तथा समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए।