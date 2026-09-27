Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, संगठन मजबूत करने पर जोर; बैठक में नहीं पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री बंसल 

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Sun, 27 Sep 2026 04:46 PM (IST)

कांग्रेस ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए कमर कस ली है। चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने के ...और पढ़ें

प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल का बैठक में पहुंचने पर स्वागत करते कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की और सांसद मनीष तिवारी।

प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल का बैठक में पहुंचने पर स्वागत करते कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की और सांसद मनीष तिवारी।

HighLights

  1. सुबह 11 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक।

  2. दोपहर 12:30 बजे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक।

  3. एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनावी तैयारियों, संगठन को मजबूत करने, जनहित के मुद्दों और आगामी रणनीति के लिए रविवार को दो अहम बैठकें हुई।

सुबह 11 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और दोपहर 12:30 बजे प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। बैठकों में चंडीगढ़ कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की, सांसद मनीष तिवारी, एआईसीसी सचिव चेतन चौहान व विदित चौधरी सहित दोनों कमेटियों के सदस्य और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 

पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का आना भी प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं पहुंचे। बैठक में निर्णय लिया गया कि चुनावी तैयारी को वार्ड और ब्लॉक स्तर के साथ बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा।

जनसंपर्क अभियान किया जाएगा तेज

आने वाले दिनों में कांग्रेस जनसंपर्क अभियान तेज करेगी और नगर निगम से जुड़े कार्यों, शहर की समस्याओं तथा पिछले वर्षों में लिए गए फैसलों को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखा जाएगा। आवश्यकता के अनुसार विभिन्न चुनावी कमेटियों का गठन भी किया जाएगा।

कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूरी गंभीरता के साथ चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझे और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाए।

प्रधान ने प्रभारी के समक्ष रखी रिपोर्ट

प्रदेश अध्यक्ष (प्रधान) एचएस लक्की ने प्रभारी के सामने संगठन की गतिविधियों और जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी के संघर्ष की रिपोर्ट रखी। उन्होंने हर वार्ड और बूथ में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सांसद मनीष तिवारी ने भी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। उन्होंने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को चुनावी अभियान की महत्वपूर्ण ताकत बताया।