चंडीगढ़ में Congress ने mayor के बयान को बताया घबराहट का परिणाम, वार्डों के कार्यों की स्थिति Report मांगी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। विकास कार्यों की प्रगति के लिए बुलाई समीक्षा बैठक का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा बहिष्कार करने से चंडीगढ़ की राजनीति गरमा गई है। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने इसे ‘कर्तव्य की अवहेलना’ बताया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने मेयर के बयान को बेबुनियाद और भ्रामक बताया। साथ ही वार्डों के कार्यों की स्थिति रिपोर्ट मांगी।

कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि मेयर का बयान केवल भाजपा-शासित नगर निगम की लगातार असफलताओं, प्रशासनिक अक्षमता और शहर में ठप पड़े विकास कार्यों से ध्यान हटाने का एक हताश प्रयास है। यह बैठक सिर्फ भाजपा पार्षदों के लिए फोटो-ऑप की नकल भर थी, कोई गंभीर विकास समीक्षा नहीं।