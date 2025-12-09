टाईसिटी में अगले तीन दिन शीतलहर बढ़ाएगी ठंड, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी, लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला (ट्राईसिटी) में ठंड लगातार तेज होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से चल रही उत्तरी हवाओं ने तापमान को सामान्य से नीचे धकेल दिया है, जिसके चलते सुबह और देररात कंपकंपी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने तीन दिन के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 8.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 1.6 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान में आई इस अचानक गिरावट ने सुबह के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम कर दी। वहीं, रात के समय खुली जगहों पर ठिठुरन का प्रभाव साफ महसूस किया गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और दो से तीन डिग्री की गिरावट हो सकती है। विभाग ने खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

सर्द हवाओं के चलते सुबह-सुबह कई इलाकों में हल्की धुंध भी दर्ज की गई, जिससे दृश्यता में थोड़ी कमी आई। हालांकि फिलहाल कोहरे का गहरा असर नहीं दिखा, लेकिन तापमान में और गिरावट के साथ कोहरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।