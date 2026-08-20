8 हजार ली थी रिश्वत, अब 4 साल के लिए जाएगा जेल; CBI कोर्ट ने चंडीगढ़ में क्लर्क को सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स के मनीमाजरा स्थित कार्यालय में तैनात क्लर्क श्याम सिंह चौहान को आठ साल पुराने रिश्वत मामले में चार साल की सजा सुनाई गई है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने दो दिन पहले उसे इस मामले में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। अब वीरवार को उसकी सजा पर फैसला हुआ। चौहान को सीबीआई ने वर्ष 2018 में आठ हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था।

सीबीआई ने 2018 में मंडी, हिमाचल प्रदेश निवासी ब्लास्टर देवेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की थी। उनका आरोप था कि ब्लास्टर लाइसेंस जारी करने के नाम पर चौहान ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए चौहान को गिरफ्तार किया।

देवेंद्र पाल सिंह ने सीबीआई को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने मंडी, हिमाचल प्रदेश स्थित ‘तारा चंद मल्होत्रा एंड संस’ के लिए ब्लास्टर के तौर पर काम करने के लिए डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स में आवेदन किया था।

वहां उन्हें कहा गया कि ब्लास्टर के तौर पर काम करने के अनुभव के आधार पर इंटरव्यू नहीं होगी और लाइसेंस सीधा घर भेज दिया जाएगा। जब लाइसेंस नहीं पहुंचा तो देवेंद्र ने कार्यालय में संपर्क किया। आरोप है कि वहां क्लर्क श्याम सिंह चौहान ने लाइसेंस जारी करने के बदले रिश्वत मांगी।