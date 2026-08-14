चंडीगढ़ में क्लर्क को राहत या सजा? आठ हजार रिश्वत मामले में आठ साल बाद 18 को आएगा फैसला
चंडीगढ़ में डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स के क्लर्क श्याम सिंह चौहान के 8 हजार रुपये रिश्वत मामले में 8 साल बाद 18 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा।
HighLights
क्लर्क श्याम सिंह चौहान पर 8 हजार रिश्वत का आरोप।
सीबीआई ने 2018 में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
आठ साल बाद 18 अगस्त को अदालत सुनाएगी फैसला।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, मनीमाजरा कार्यालय में तैनात क्लर्क श्याम सिंह चौहान के खिलाफ आठ हजार रुपये रिश्वत के मामले में करीब आठ साल बाद फैसला आने की उम्मीद है।
जिला अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 18 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआइ ने 2018 में मंडी, हिमाचल प्रदेश निवासी ब्लास्टर देवेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की थी।
उनका आरोप था कि ब्लास्टर लाइसेंस जारी करने के नाम पर चौहान ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए चौहान को गिरफ्तार किया था।
देवेंद्र पाल सिंह ने शिकायत में बताया था कि उन्होंने मंडी, हिमाचल प्रदेश स्थित ‘तारा चंद मल्होत्रा एंड संस’ के लिए ब्लास्टर के तौर पर काम करने के लिए डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, मनीमाजरा कार्यालय में आवेदन किया था।
वहां उन्हें कहा गया कि ब्लास्टर के तौर पर काम करने के अनुभव के आधार पर इंटरव्यू नहीं होगी और लाइसेंस सीधा घर भेज दिया जाएगा। जब लाइसेंस नहीं पहुंचा तो देवेंद्र ने कार्यालय में संपर्क किया।
आरोप है कि वहां क्लर्क श्याम सिंह चौहान ने लाइसेंस जारी करने के बदले रिश्वत मांगी। देवेंद्र ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। सीबीआई ने 11 जुलाई 2018 को जाल बिछाकर चौहान को मनीमाजरा स्थित कार्यालय के पास आठ हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 के तहत केस दर्ज किया गया था।