चंडीगढ़ में क्लर्क को राहत या सजा? आठ हजार रिश्वत मामले में आठ साल बाद 18 को आएगा फैसला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, मनीमाजरा कार्यालय में तैनात क्लर्क श्याम सिंह चौहान के खिलाफ आठ हजार रुपये रिश्वत के मामले में करीब आठ साल बाद फैसला आने की उम्मीद है।

जिला अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 18 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआइ ने 2018 में मंडी, हिमाचल प्रदेश निवासी ब्लास्टर देवेंद्र पाल सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की थी।

उनका आरोप था कि ब्लास्टर लाइसेंस जारी करने के नाम पर चौहान ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए चौहान को गिरफ्तार किया था। देवेंद्र पाल सिंह ने शिकायत में बताया था कि उन्होंने मंडी, हिमाचल प्रदेश स्थित ‘तारा चंद मल्होत्रा एंड संस’ के लिए ब्लास्टर के तौर पर काम करने के लिए डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, मनीमाजरा कार्यालय में आवेदन किया था।