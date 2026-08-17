फर्जी इमिग्रेशन कंपनियां बना करते थे ठगी, तीन के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट में आरोप तय; 24 सितंबर से सुनवाई

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। फर्जी इमिग्रेशन कंपनियां और जाली मेडिकल लैब बनाकर लोगों से करोड़ों रुपये ठगने वाले तीन आरोपितों के खिलाफ अब जिला अदालत में मुकदमा चलेगा।

अदालत ने तीनों आरोपितों मोहाली के छज्जू माजरा निवासी 31 वर्षीय जय करण जोशी, राजस्थान निवासी 24 वर्षीय अरशद खान और 27 वर्षीय महीपाल सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

इनके खिलाफ 24 सितंबर से आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत केस की सुनवाई शुरू होगी। पुलिस ने दो साल पहले आशीष शर्मा की शिकायत पर इनके खिलाफ केस दर्ज किया था।

शर्मा ने शिकायत में बताया था कि सेक्टर-9 स्थित गोल्डन ओवरसीज के जरिए उसे और सात अन्य लोगों को विदेश भेजने का झांसा देकर आठ लाख रुपये ठग लिए गए। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने पिछले दो-तीन वर्षों में छह अलग-अलग फर्जी इमिग्रेशन कंपनियां खोली और फिर बंद कर दी।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 102 पासपोर्ट बरामद किए थे। जोशी की फर्म के खिलाफ कम से कम 30 अन्य शिकायतें भी सामने आईं। पुलिस के अनुसार ठगी की रकम कई करोड़ रुपये तक थी। एक मामले में तो 10 लोगों से ही करीब एक करोड़ रुपये ठगे गए।