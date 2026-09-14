चंडीगढ़ में हाॅस्टल में सोती छात्राओं के वीडियो बनाए, छात्रा के मोबाइल फोन में मिले; केयरटेकर-सिक्योरिटी गार्ड हटाए

मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सीसीइटी) के गर्ल्स हाॅस्टल में सोती हुईं छात्राओं के वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने बताया कि एक छात्रा के मोबाइल फोन में करीब 15 वीडियो मिले हैं।

सोमवार को यह मामला पुलिस तक पहुंचा। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हाॅस्टल में धमकी, अभद्र व्यवहार, चरित्र पर टिप्पणी और निजी वीडियो बनाए जाने की घटनाएं हुई हैं। प्रथम से चतुर्थ वर्ष की छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी।