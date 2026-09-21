चंडीगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी पलटी, ड्राइविंग कर रहे युवक को खरोंच तक नहीं आई, कुछ ही देर बाद रफूचक्कर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अचानक से गाड़ी पलटी। लोग मदद के लिए दौड़े और गाड़ी को सीधा किया। ड्राइविंग कर रहे युवक को खरोंच तक नहीं आई और कुछ ही सेकंड में वह रफूचक्कर हो गया। यह घटना सेक्टर-9 में हुई।

रविवार रात करीब साढ़े दस फोर्ड ईको-स्पोर्ट डिवाइडर पर पलट गई। गाड़ी की रफ्तारअधिक थी। इस दौरान लोग एकत्रित हो गए। उन्हें लगा कि ड्राइवर बुरी तरह घायल हुआ होगा। लोगों की भीड़ देख ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक गाड़ी से बाहर निकला।