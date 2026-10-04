करनाल से चंडीगढ़ के क्लब में पार्टी करने आए, लौटते समय चौक पर चढ़ा दी गाड़ी; एयरबैग खुलने से बची जान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। करनाल से चंडीगढ़ के क्लब में पार्टी करने आए चार युवकों के साथ लौटते समय हादसा हो गया। ओवरस्पीड की वजह से किया गाड़ी चौक पर चढ़ गई। युवकों को मामूली चोटें आई। हादसा रविवार तड़के हुआ।

बताया जा रहा है कि 29 वर्षीय अरुण, 32 वर्षीय बनी, 28 वर्षीय कुलदीप व एक अन्य शनिवार को चंडीगढ़ आए थे। यहां उन्होंने क्लब में पार्टी की। जब घर जाने लगे तो उनकी गाड़ी 7/8-19/26 के चौक से टकराई।