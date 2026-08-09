महीने का 15 लाख जुर्माना...चंडीगढ़ वासी हैरान; बिल्डिंग वॉयलेशन के नियमों में संशोधन प्रस्ताव पर उठे सवाल

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। एक दिन का 50 हजार और महीने का 30 लाख रुपये से अधिक जुर्माना...बिल्डिंग वॉयलेशन पर कुछ इसी तरह का नियम बनाने की तैयारी है। शहर में भवन और परिसरों से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की व्यवस्था बदलने के प्रस्ताव पर व्यापारियों सहित शहरवासियों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

यूटी प्रशासन ने कैप्टिल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेशन) एक्ट, 1952 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 3 से 10 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिदिन जुर्माना लगाने का प्रविधान प्रस्तावित है। यदि 5,000 वर्ग फुट की व्यावसायिक इमारत में उल्लंघन पाया जाता है तो अधिकतम 10 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से प्रतिदिन का 50 हजार रुपये जुर्माना बनेगा और 30 दिन का 15 लाख। हालांकि, वास्तविक दर उल्लंघन की प्रकृति और संपत्ति की श्रेणी के आधार पर तय होगी। शहर में भवन उल्लंघन से जुड़े 5,000 से अधिक नोटिस पहले से लंबित बताए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की है।

वाॅयलेशन हटाने का मिलेगा समय प्रस्ताव के अनुसार वॉयलेशन हटाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की अधिकतम सीमा संपत्ति के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव है। 30 दिन में जुर्माना जमा नहीं करने पर एक प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी देना होगा।

व्यापारी संगठनों ने जताई आपत्ति व्यापार मंडल और उद्याेग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रस्तावित व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा है कि व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर प्रति वर्ग फुट प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने से पुराने भवन उल्लंघनों वाले कारोबारियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

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