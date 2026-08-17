पार्षद कुलजीत संधू को कारण बताओ नोटिस, पंजाबियों पर टिप्पणी के बाद चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष से मांगा था इस्तीफा 

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। पंजाबियों पर टिप्पणी के बाद चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष से इस्तीफा मांगने पर वार्ड नंबर 14 के पार्षद कुलजीत सिंह संधू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने उनहें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी की ओर से जारी नोटिस में सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व के विरुद्ध बयानबाजी करने को लेकर संधू से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पार्षद कुलजीत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोल रखा था।

खेलो चंडीगढ़ अभियान के दौरान मल्होत्रा की ओर से पंजाबियों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद संधू ने इसका खुलकर विरोध किया था। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष भी अपनी आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री तक से प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की थी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित राजनीतिक संगठन है, जहां पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक मर्यादा और अनुशासन को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक मंच पर पार्टी नेतृत्व के विरुद्ध बयानबाजी संगठनात्मक अनुशासन के अनुरूप नहीं है। इसी को गंभीरता से लेते हुए संधू से स्पष्टीकरण मांगा गया है। भट्टी ने कहा कि पार्टी में हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संगठनात्मक विषयों को सार्वजनिक रूप से उठाने के बजाय पार्टी के निर्धारित मंच और अनुशासित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। भाजपा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती।