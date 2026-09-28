चंडीगढ़ में एप बेस्ड बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक का विरोध, रोजगार के लिए बारिश में राइडर्स का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने एप बेस्ड बाइक टैक्सी सेवाओं की निजी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके विरोध में बाइक राइडर्स धरने-प्रदर्शन कर हैं। सोमवार को भी वर्ल्ड बाइक डे के अवसर पर राइडर्स ने मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया।

तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में बाइक राइडर्स अपनी बाइक लेकर ट्रिब्यून चौक पर पहुंचे। मौके पर पुलिस की मौजूदगी भी रही। एप बेस्ड बाइक राइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साहिल ने कहा कि एप-बेस्ड बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाए जाने से उनका रोजगार प्रभावित हुआ है।