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    न दफ्तरों के चक्कर, ना कागजी झंझट... चंडीगढ़ में ऑटो म्यूटेशन का एक साल पूरा; 1829 मामले तुरंत निपटे

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 04:55 PM (IST)

    चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस में ऑटो-म्यूटेशन प्रणाली ने एक साल पूरा कर लिया है। इस पेपरलेस व्यवस्था से 1,829 मामले निपटाए गए, जिससे नागरिकों को दफ्तरों के चक् ...और पढ़ें

    1,800 मामलों का निपटारा पंजीकरण के सात दिन के भीतर। (एआई जनरेटेड फोटो)

    1,800 मामलों का निपटारा पंजीकरण के सात दिन के भीतर। (एआई जनरेटेड फोटो)

    HighLights

    1. ऑटो-म्यूटेशन प्रणाली ने चंडीगढ़ में एक साल पूरा किया।

    2. 1,829 प्रॉपर्टी म्यूटेशन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा हुआ।

    3. प्रक्रिया पेपरलेस, फेसलेस, नागरिकों के लिए समय बचाने वाली।

    राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए अब कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल चुका है। एस्टेट ऑफिस की ऑटो-म्यूटेशन प्रणाली को शुरू हुए एक वर्ष पूरा हो गया है।

    सात जुलाई 2025 को शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत अब तक 1,829 म्यूटेशन मामलों की प्रक्रिया शुरू हुई, जिनमें करीब 1,800 मामलों का निपटारा पंजीकरण के सात दिन के भीतर कर दिया गया। शेष 29 मामले निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रियाधीन हैं।

    ऑटो-म्यूटेशन व्यवस्था के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद संबंधित जानकारी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वत: एस्टेट ऑफिस पहुंच जाती है। इसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया बैकएंड पर डिजिटल रूप से पूरी की जाती है। संपत्ति मालिक को इसके लिए अलग से आवेदन करने या एस्टेट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती।

    पेपरलेस और फेसलेस हुई प्रक्रिया

    नई व्यवस्था से म्यूटेशन के लिए अलग से आवेदन, फॉर्म और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस है। इसके अलावा एसएमएस के माध्यम से आवेदक को प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी मिलती रहती है। इससे म्यूटेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों को रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा मिली है।

    एस्टेट ऑफिस के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के तहत लीजहोल्ड संपत्तियों का म्यूटेशन दो कार्य दिवस और फ्रीहोल्ड संपत्तियों का म्यूटेशन सात कार्य दिवस में किया जाता है। स्वचालित डेटा आदान-प्रदान से एजेंटों और बिचौलियों पर निर्भरता भी कम हुई है।

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    लोगों को नहीं करना पड़ा एक भी भौतिक दौरा

    ऑटो-म्यूटेशन प्रणाली के तहत निपटाए गए मामलों में आवेदकों को म्यूटेशन के लिए एस्टेट ऑफिस का कोई भौतिक दौरा नहीं करना पड़ा। इससे नागरिकों का समय बचने के साथ ही कागजी कार्रवाई और प्रक्रियागत देरी भी कम हुई है। प्रशासनिक विवेकाधिकार में कमी आने से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा पर आधारित हुई है।

    एस्टेट ऑफिस का कहना है कि यह व्यवस्था संपत्ति स्वामित्व संबंधी अभिलेखों को तेजी से अपडेट करने में मदद कर रही है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से संपत्ति सेवाओं को नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस सुधार माना जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार यह पहल फेसलेस और पारदर्शी शासन तथा ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।