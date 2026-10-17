चंडीगढ़ में अतिक्रमण से लोग नहीं होंगे परेशान, त्योहारी सीजन को लेकर नगर निगम ने लिया एक्शन





जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने शनिवार को अभियान चलाकर अवैध रेहड़ी-फड़ी वालों के 204 चालान काटे। टीमों ने विभिन्न बाजारों और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाकर आवाजाही के रास्ते खाली करवाए।

निगम के अनुसार, अभियान सेक्टर-38, 37, सेक्टर-26 की मंडी, सेक्टर-20, 12, 30, 32 और 22 सहित प्रमुख स्थानों पर चलाया गया। सुखना लेक क्षेत्र में भी कार्रवाई हुई। सेक्टर-34 की फर्नीचर मार्केट तथा सेक्टर-35 और 20 के बाजारों में विशेष अभियान चलाकर अनधिकृत रेहड़ी-फड़ी वालों को हटाया गया।