चंडीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की सख्ती, धड़ाधड़ काटे चालान; जानें किन सेक्टरों में कॉरिडोर हुए खाली

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण और रास्तों में अवरोध के खिलाफ नगर निगम ने शनिवार को शहर के विभिन्न सेक्टरों में अभियान चलाया। इस दौरान निगम की प्रवर्तन टीम ने 106 चालान काटे और कई स्थानों पर सार्वजनिक कारिडोर व रास्तों से अवैध कब्जे हटाए।

सेक्टर-45 स्थित श्मशान घाट के स्कूल की चारदीवारी के पास विशेष कार्रवाई करते हुए निगम टीम ने सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से डाली गई सामग्री को हटाया। यहां पुराने टायर, कार के दरवाजे, सीटें, जैक और पुराने वाहनों के इंजन सहित अन्य सामान पड़ा हुआ था। निगम की कार्रवाई से क्षेत्र की सफाई होने के साथ सार्वजनिक स्थान पर आवागमन भी सुगम हुआ।

इसके अलावा सेक्टर-15 की पटेल मार्केट और आसपास के शोरूम क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाया गया। यहां सार्वजनिक कारिडोर में किए गए अतिक्रमण और रास्तों में रखे सामान को हटाया गया, ताकि पैदल चलने वालों को परेशानी न हो।