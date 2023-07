Chandigarh News नगर निगम ने अब मेनुअल बैंक गारंटी बंद कर दी है। यह निर्णय पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लि. की बैंक गारंटी फर्जी निकलने के बाद लिया गया है। नगर निगम को इसमें 1.67 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी फर्जी निकलने पर रेवेन्यू घाटा झेलना पड़ा। अब नगर निगम केवल ऑनलाइन ही बैंक गारंटी हासिल करेगा। देश में कहीं से भी बैंक गारंटी ऑनलाइन ही आएगी।

1.67 करोड़ का घाटा झेलने के बाद नगर निगम ने इलेक्ट्रानिक्स परफार्मेंस बैंक गारंटी को अपनाया

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: भविष्य में कभी बैंक गारंटी के फर्जीवाड़े से रेवेन्यू का मोटा नुकसान न हो इसके लिए नगर निगम ने अब मेनुअल बैंक गारंटी बंद कर दी है। यह निर्णय पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लि. की बैंक गारंटी फर्जी निकलने के बाद लिया गया है। नगर निगम को इसमें 1.67 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी फर्जी निकलने पर रेवेन्यू घाटा झेलना पड़ा। यही कंपनी पांच करोड़ रुपये की पार्किंग फीस भी जब्त कर गई। अब नगर निगम केवल ऑनलाइन ही बैंक गारंटी करेगा हासिल इन सब बातों को देखते हुए अब नगर निगम केवल ऑनलाइन ही बैंक गारंटी हासिल करेगा। देश में कहीं से भी बैंक गारंटी ऑनलाइन ही आएगी। इसमें मेनुअल रिसीव और साइन करने का झंझट खत्म कर दिया गया है। पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलाजी की सहायता से नगर निगम ने नया सिस्टम इलेक्ट्रानिक परफार्मेंस बैंक गारंटी (ई-पीबीजी) लागू किया है। नगर निगम ने पहली बार पहली इलेक्ट्रानिक परफार्मेंस बैंक गारंटी हासिल की है। नगर निगम कमिश्नर आनिंदिता मित्रा ने बताया कि इसके लिए एमसी ने आफिस आर्डर जारी कर पहली जुलाई से इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी लेना अनिवार्य किया था। अब कोई भी वेंडर या कांट्रेक्टर को अपनी बैंक गारंटी स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) से जारी करने वाले बैंक के जरिए भेजनी होगी। बैंक गारंटी की जांच करने की नहीं होगी जरूरत इसके बाद नगर निगम को मेनुअल तौर पर बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी की जांच करने की जरूरत नहीं होगी। इस एसएफएमएस प्लेटफार्म को रिजर्व बैंक आफ इंडिया भी रेगुलेट करेगा। कमिश्नर मित्रा ने कहा कि किसी एक बैंक या एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए भी सुरक्षित प्रक्रिया वाला प्लेटफार्म है। एसएफएमएस बैंक के अंदर और अलग-अलग बैंक के बीच सुरक्षित संप्रेषण का वाहक है। पहली बैंक गारंटी गुजरात से एसबीआई बैंक से आई है।

Edited By: Himani Sharma