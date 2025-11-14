चंडीगढ़ प्रशासन में फिर होगा विभागों में बड़ा बदलाव, पंजाब-हरियाणा से मांगा अधिकारियों का नया पैनल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन में आने वाले समय में फिर से अधिकारियों के विभागों में बड़ा बदलाव की तैयारी है। यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब कैडर के दो आईएएस अधिकारियों की रिलीव कर दिया है। साथ ही पंजाब सरकार से एक आइएएस के पद के लिए नया पैनल मांगा है। पंजाब सरकार की ओर से आइएएस के लिए जो पैनल भेजा गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब पंजाब से अगले कुछ दिनों में नया पैनल आने की उम्मीद है।

यूटी प्रशासन में डेपुटेशन पर नियुक्त डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरसुहिंदरपाल सिंह बराड़ और डायरेक्टर हायर एजुकेशन रुबिंदरजीत सिंह बराड़ अब पंजाब में अपनी सेवाएं देंगे। दोनों ही अधिकारियों ने चंडीगढ़ में पीसीएस अधिकारी के तौर पर ज्वाइन किया था। कुछ समय पहले ही दोनों को यूपीएससी की ओर से आइएएस पद पर प्रमोट किया गया था।

जानकारी अनुसार 12 नवंबर को मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स की ओर से दोनों अधिकारियों को रिलीव करने के आदेश यूटी प्रशासन को जारी किए गए थे। उधर यूटी प्रशासन ने दोनों अधिकारियों के विभागों की जिम्मेदारी मौजूदा पीसीएस और एचसीएस अधिकारियों को सौंप दी है।

एचसीएस अधिकारी राधिका सिंह को डायरेक्टर हायर एजुकेशन के साथ ही डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन,प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजुसिटी,कंट्रोलर कम ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रिंटिंग एंड स्टेनशनरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी कोपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। एडीसी का कार्यकभार संभाल रहे वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी अमनदीप सिंह भट्टी को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी दी गई है। भट्टी को एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर कम डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर कम कलेक्टर(एक्साइज) की जिम्मेदारी दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन को फिलहाल हरियाणा और पंजाब से एचसीएस और पीसीएस अधिकारियों के पैनल का इंतजार है।

हरियणा से इस हफ्ते आ सकता है नया पैनल यूटी प्रशासन ने हरियाणा सरकार को एचसीएस सुमित सिहाग के स्थान पर नया पैनल भेजने के लिए करीब एक महीने पहले ही पत्र लिख दिया था, लेकिन अभी तक मामले में यूटी प्रशासन को कई पैनल नहीं मिला है।