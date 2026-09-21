क्या राकेश त्रेहन कल चंडीगढ़ में लगा सकेंगे 'iPhone का लंगर'? प्रशासन से अनुमति नहीं, इंटरनेट मीडिया पर प्रचार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कारोबारी राकेश त्रेहन की ओर से मंगलवार को चंडीगढ़ और मोहाली की महिलाओं के लिए घोषित किए गए आईफोन लंगर पर चंडीगढ़ प्रशासन ने रोक लगा दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति इस तरह का कोई आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। भीड़ जुटने पर कोई अनहोनी होने के डर से यह फैसला लिया गया है।

डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि शहर में बिना अनुमति ऐसा कोई लंगर या वितरण कार्यक्रम न होने दिया जाए। मोहाली पुलिस ने भी बिना अनुमति कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की बात कही है।