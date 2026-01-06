Language
    कांग्रेस के समर्थन पर चंडीगढ़ आप प्रभारी ने उठाए सवाल, मोदी व खरगे की फोटो शेयर कर लिखा-कट्टर विरोधी का सिर्फ दिखावा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:28 PM (IST)

    चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस के आप को समर्थन देने के बाद, आप प्रभारी जरनैल सिंह ने मोदी-खरगे की फोटो साझा कर गठबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ...और पढ़ें

    आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी ने यह फोटाे शेयर कर उठाए सवाल।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कांग्रेस ने सोमवार को मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की थी। इसके अगले ही दिन आप और कांग्रेस में फूट नजर आई। आप के प्रदेश प्रभारी जर्नैल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हाथ मिलाते की फोटो शेयर कर लिखा है कि दोनों का गठबंधन है।

    इसी गठबंधन की वजह से चंडीगढ़ में भाजपा मेयर और कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ़ कट्टर विरोधी बनने का दिखावा, दूसरी तरफ़ सत्ता में साझेदारी। देश अब इस फर्ज़ी लड़ाई और नाटक को समझ चुका है। यह खेल अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने भी इसका खुलकर विरोध किया है।

