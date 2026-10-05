'सड़कें सुधारने को पैसा नहीं, फाइव स्टार होटल में आयोजन...', चंडीगढ़ में AAP का भाजपा शासित नगर निगम पर निशाना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। फाइव-स्टार होटल माउंटव्यू में आयोजित दो दिवसीय ‘ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल’ के सम्मेलन पर आम आदमी पार्टी (आप) ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप प्रतिनिधियों ने भाजपा शासित नगर निगम पर निशाना साधते हुए इसे जनता के टैक्स के पैसे की फिजूलखर्ची करार दिया।

आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विजय पाल सिंह समेत अन्य प्रतिनिधियों का कहना है कि चंडीगढ़ की सड़कें महीनों से खुदी पड़ी हैं, जगह-जगह गड्ढे हैं, सीवरेज व्यवस्था बदहाल है और वार्डों के विकास के लिए पार्षदों को फंड की कमी बताई जाती है, वहीं दूसरी ओर आलीशान आयोजनों और मेहमाननवाजी पर सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है।

आप का कहना है कि जून 2026 में ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की बैठक के नाम पर भाजपा के मेयर और प्रतिनिधि उत्तराखंड के ऋषिकेश गए थे और अब कुछ ही महीनों बाद इसी संस्था का सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब नगर निगम के पास शहर की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो फाइव-स्टार होटल में ऐसे आयोजन करने पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने का क्या औचित्य है। भाजपा जनता की गाढ़ी कमाई को विकास के बजाय आयोजनों और अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग पर खर्च कर रही है।