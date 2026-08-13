चंडीगढ़ में एसडी कॉलेज के बाहर होने थी हथियारों की डील, काले शीशे लगी इंडेवर कार में सप्लायर दबोचा
चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज के बाहर हथियारों की एक डील को पुलिस ने नाकाम कर दिया। ऑस्ट्रिया निर्मित 9 एमएम पिस्तौल बेचने आया पंजाब का युवक पकड़ा गया। ...और पढ़ें
HighLights
चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज में हथियारों की डील नाकाम।
फरीदकोट निवासी अरमान प्रीत सिंह 9 एमएम पिस्तौल के साथ गिरफ्तार।
मोबाइल चैट से ढाई लाख रुपये की डील का खुलासा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित एसडी काॅलेज के बाहर हथियारों की डील होनी थी, जिसे पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए नाकाम कर दिया। काले शीशे लगी इंडेवर कार में घूम रहे सप्लायर को पुलिस ने धर-दबोचा, जिसकी पहचान फरीदकोट निवासी अरमान प्रीत सिंह के रूप में हुई।
उससे ऑस्ट्रिया निर्मित 9 एमएम पिस्तौल बरामद हुई, जिसका वह लाइसेंस नहीं दिखा सका। पुलिस जांच में सामने आया है कि अरमान किसी को पिस्तौल बेचने काॅलेज के बाहर पहुंचा था। मोबाइल की चैट से पुलिस को ढाई लाख रुपये में डील का पता चला है।
अरमान वर्ष 2024 में एसडी काॅलेज से पढ़ाई पूरी कर चुका है। सेक्टर-34 थाना प्रभारी शादीलाल की निगरानी में पुलिस टीम रात करीब 8:30 बजे सेक्टर-32डी मार्केट में गश्त कर रही थी। सूचना मिली कि एक युवक पंजाब नंबर की एंडेवर कार में सवार होकर सेक्टर-32सी स्थित एसडी काॅलेज के बाहर चक्कर काट रहा है।
कार के शीशे भी काले बताए गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम काॅलेज के बाहर पहुंची। पुलिस को देखते ही चालक ने कार पीछे करने का प्रयास किया, लेकिन कार बंद हो गई। इसके बाद आरोपित कार छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके डब से पिस्तौल बरामद हुई।
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मोबाइल चैट ने खोली हथियार सौदे की पोल
पुलिस ने आरोपित का मोबाइल खंगाला तो उसमें हथियार की खरीद-फरोख्त से संबंधित चैट मिली। आरोपित की सप्लायर और खरीदार से बातचीत चल रही थी और वह करीब ढाई लाख रुपये में पिस्तौल बेचने के लिए पहुंचा था। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिससे आरोपित हथियार लेकर आया था और जिसे पिस्तौल दी जानी थी। टीमें पंजाब रवाना हुई है।