चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को कल मिल जाएंगे 154 जेबीटी, पदोन्नति की उम्मीद वालों का भी इंतजार जल्द होगा खत्म

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्कूल शिक्षा विभाग को सोमवार को 154 जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) मिलेंगे। यह नियुक्ति एसएसए के तहत भर्ती शिक्षकों को दी जा रही है। नियुक्ति पाने वाले सभी आवेदकों को शिक्षा विभाग ने पीएम श्री स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स माॅडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-18 में सुबह साढ़े नौ बजे बुलाया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति पाने वाले आवेदकों को अपने साथ चार पासपोर्ट साइज फोटो और एक डिजिटल आईडी लेकर आनी है। गौरतलब है कि यह भर्ती वर्ष 2025 में की थी जिन्हें अभी नियुक्ति दी है। नए शिक्षक मिलने के बाद लंबे समय से पदोन्नति की उम्मीद का इंतजार कर रहे शिक्षकों को भी राहत मिलेगी क्योंकि नए शिक्षकों के आने के बाद जल्द ही 45 के करीब नियमित जेबीटी की प्रमोशन होगी। टीजीटी आवेदकों को भी नियुक्ति जल्द 154 जेबीटी को नियुक्ति देने के बाद विभाग 15 नवंबर से पहले एसएसए के ही टीजीटी कैडर के शिक्षकों को भी ज्वाॅइनिंग देगा। शिक्षा विभाग के पास पीजीटी की सबसे ज्यादा कमी है और उसके लिए प्रमोशन भी नहीं हो पाई है।