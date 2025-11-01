पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर को रिमांड पर लेना चाहती है सीबीआई और विजिलेंस, अलग-अलग कोर्ट में दाखिल की अर्जी

रवि अटवाल,चंडीगढ़। रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई और विजिलेंस दोनों ही रिमांड पर लेना चाहती हैं। शनिवार सुबह ही सीबीआई और विजिलेंस ने भुल्लर के रिमांड के लिए तैयारियां कर ली थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीबीआई ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर भुल्लर का पांच दिन का रिमांड मांग लिया, जबकि पंजाब विजिलेंस ने मोहाली की सीजेएम कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर दी। सीबीआई की अर्जी पर दो बजे सुनवाई होगी।

सीबीआई ने विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा कि भुल्लर से उसकी आय के स्त्रोतों और रिश्वत के खेल में शामिल अन्य अफसरों के बारे में पूछताछ की जानी है। बिचौलिये कृष्णु शारदा ने भी रिमांड के दौरान पंजाब पुलिस में रिश्वत को लेकर कई खुलासे किए हैं। इसलिए दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। इसलिए सीबीआई ने भुल्लर का पांच दिनों का रिमांड मांगा है। सीबीआई और विजिलेंस दोनों ने दर्ज किए केस 16 अक्टूबर को सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को उनके बिचौलिए कृष्णु शारदा के साथ गिरफ्तार किया था। वह मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से एक आपराधिक मामले में धमकाकर आठ लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआई ने भुल्लर को गिरफ्तार कर उनकी सेक्टर-40 स्थित कोठी पर छापेमारी की।