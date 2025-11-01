Language
    पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर को रिमांड पर लेना चाहती है सीबीआई और विजिलेंस, अलग-अलग कोर्ट में दाखिल की अर्जी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:18 PM (IST)

    रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के रिमांड के लिए सीबीआई ने तैयारी कर ली है। सीबीआई ने चंडीगढ़ कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पांच दिन का रिमांड मांगा, जबकि विजिलेंस ने मोहाली कोर्ट में अर्जी दी। सीबीआई भुल्लर से आय के स्रोत और रिश्वत में शामिल अन्य अफसरों के बारे में पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई की अर्जी पर दो बजे सुनवाई होगी।

    सीबीआई ने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर भुल्लर का पांच दिनों का रिमांड मांगा।

    रवि अटवाल,चंडीगढ़। रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई और विजिलेंस दोनों ही रिमांड पर लेना चाहती हैं। शनिवार सुबह ही सीबीआई और विजिलेंस ने भुल्लर के रिमांड के लिए तैयारियां कर ली थी।

    सीबीआई ने चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर भुल्लर का पांच दिन का रिमांड मांग लिया, जबकि पंजाब विजिलेंस ने मोहाली की सीजेएम कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर दी। सीबीआई की अर्जी पर दो बजे सुनवाई होगी।

    सीबीआई ने विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा कि भुल्लर से उसकी आय के स्त्रोतों और रिश्वत के खेल में शामिल अन्य अफसरों के बारे में पूछताछ की जानी है।

    बिचौलिये कृष्णु शारदा ने भी रिमांड के दौरान पंजाब पुलिस में रिश्वत को लेकर कई खुलासे किए हैं। इसलिए दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। इसलिए सीबीआई ने भुल्लर का पांच दिनों का रिमांड मांगा है।

    सीबीआई और विजिलेंस दोनों ने दर्ज किए केस

    16 अक्टूबर को सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को उनके बिचौलिए कृष्णु शारदा के साथ गिरफ्तार किया था। वह मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से एक आपराधिक मामले में धमकाकर आठ लाख रुपये रिश्वत मांग रहे थे। सीबीआई ने भुल्लर को गिरफ्तार कर उनकी सेक्टर-40 स्थित कोठी पर छापेमारी की।

    उस दौरान सीबीआई को वहां से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश, ढाई किलो सोना, 80 से ज्यादा नामी-बेनामी संपत्तियों का रिकार्ड बरामद हुआ था। इसलिए सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया था। उसी दिन पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर लिया था। इसलिए अब विजिलेंस भी भुल्लर की कस्टडी हासिल करना चाहती है।