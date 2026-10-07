बालकनी से फेंके गए थे नोटों के बैग, अब देर रात पहुंची CBI; मोहाली में IT कारोबारी नितिन गोहिल के ठिकाने पर छापा

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब में रियल एस्टेट और जमीन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। बुधवार रात सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम मोहाली के वेस्टर्न टावर स्थित आईटी कारोबारी नितिन कुमार गोहिल के ठिकाने पर पहुंची।

दिल्ली नंबर की गाड़ी से पहुंची टीम ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और परिसर में जांच की। इससे पहले इसी ठिकाने पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की टीम कार्रवाई कर चुकी है। सीबीआई की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब एजेंसी ने पंजाब में कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क से जुड़े मामले में कल एफआईआर दर्ज की थी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली है।

एफआईआर में तबादलों, टेंडर, लाइसेंस और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की जांच का जिक्र है। इसी मामले में सीबीआई ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई शुरू की है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। वेस्टर्न टावर में सीबीआई टीम के पहुंचने से पहले यहां ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। ईडी ने पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर, बिल्डरों और जमीन से जुड़े कथित घोटाले तथा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली और आसपास के कई ठिकानों पर कार्रवाई की थी।

बालकनी से नीचे फेंके गए थे नोटों से भरे बैग इसी कार्रवाई के दौरान नितिन कुमार गोहिल के नौवें फ्लोर स्थित फ्लैट नंबर 906 से नकदी मिलने का मामला भी सामने आया था। रिपोर्टों के मुताबिक ईडी की टीम के पहुंचने के दौरान फ्लैट की बालकनी से नोटों से भरे बैग नीचे फेंके गए थे।

बैग फटने के बाद 500-500 रुपये के नोट नीचे बिखर गए। मौके से करीब 21 लाख रुपये की नकदी बरामद होने की बात सामने आई थी। हालांकि इन घटनाक्रमों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित एजेंसियों की ओर से नहीं की गई है।