जीरकपुर में Car चोरी, महिला ने रात को सोसायटी की Parking में खड़ी की, सुबह गायब मिली, चुराने वाला CCTV में कैद

संवाद सहयोगी जागरण, जीरकपुर। ढकोली थाना क्षेत्र में कार चोरी की एक नई वारदात सामने आई है। थाना ढकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डीपीएस रोड स्थित ग्रीनफील्ड सोसायटी में रहने वाली श्रुति नारंग ने बताया कि रात करीब आठ बजे वह घर लौटी थी।

नारंग ने अपने फ्लैट नंबर 26 की पार्किंग के बाहर खड़ी की थी। सुबह करीब 6:30 बजे जब वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलीं तो देखा कि उनकी कार पार्किंग से गायब थी। इसके बाद उन्होंने आस-पास तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।