जीरकपुर में Car चोरी, महिला ने रात को सोसायटी की Parking में खड़ी की, सुबह गायब मिली, चुराने वाला CCTV में कैद
ढकोली में एक महिला की कार सोसायटी की पार्किंग से चोरी हो गई। महिला ने रात को कार खड़ी की थी और सुबह वह गायब मिली। कार को चुराते समय एक व्यक्ति सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी जागरण, जीरकपुर। ढकोली थाना क्षेत्र में कार चोरी की एक नई वारदात सामने आई है। थाना ढकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डीपीएस रोड स्थित ग्रीनफील्ड सोसायटी में रहने वाली श्रुति नारंग ने बताया कि रात करीब आठ बजे वह घर लौटी थी।
नारंग ने अपने फ्लैट नंबर 26 की पार्किंग के बाहर खड़ी की थी। सुबह करीब 6:30 बजे जब वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलीं तो देखा कि उनकी कार पार्किंग से गायब थी। इसके बाद उन्होंने आस-पास तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
उन्होंने गेट का सीसीटीवी चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति कार चुराते हुए दिखाई दिया। वह अपने साथियों के साथ दूसरी गाड़ी में आया था और कार लेकर फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद एएसआई निर्मल सिंह ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
