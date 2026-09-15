चंडीगढ़ में बीएससी के छात्र ने लगाया फंदा, माता-पिता करते रहे कॉल; बेटे की मौत की खबर मिली

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-15 में किराये के मकान में रह रहे बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र अर्शदीप सिंह ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गांव मंगडियाल का निवासी था और डीएवी काॅलेज में पढ़ाई कर रहा था।

घटना का पता तब चला जब उसके माता-पिता ने फोन किया और उसने जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसके पिता ने दोस्त हरमनदीप सिंह को संपर्क करने के लिए कहा। जब हरमंदिप मकान पर पहुंचा, तो अर्शदीप फंदे से लटका मिला।