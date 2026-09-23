कनाडा की राजनीति में भूचाल: 2 साल पहले होंगे चुनाव, ट्रम्प नीति और विपक्ष की कलह बनी वजह

रोहित कुमार, चंडीगढ़। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में विधानसभा चुनाव समय से करीब दो साल पहले होने जा रहे हैं। प्रीमियर डेविड एबी ने मंगलवार को विधानसभा भंग करने की घोषणा करते हुए 24 अक्टूबर को चुनाव कराने का एलान किया।

यह चुनाव प्रांत में होने वाले नगर निकाय चुनाव के ठीक एक सप्ताह बाद होगा। एबी ने विक्टोरिया स्थित गवर्नमेंट हाउस में इसकी घोषणा की। एबी ने बताया कि उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर वेंडी कोचिया से विधानसभा भंग कर चुनाव कराने का अनुरोध किया था, जिसे मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही प्रांत में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन एबी ने बदलती परिस्थितियों के बीच जनता से नया जनादेश लेने का फैसला किया। अमेरिका के साथ संबंध बड़ा चुनावी मुद्दा चुनाव की घोषणा के बाद एबी के संबोधन में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां प्रमुख मुद्दा रहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप कनाडा के श्रमिकों और कारोबार को निशाना बना रहे हैं तथा कनाडा की संप्रभुता और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं।

एबी ने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया को बदलती परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा और अपने श्रमिकों तथा कारोबार की रक्षा करनी होगी। एबी ने अमेरिका से शराब की बिक्री पर प्रांत की मौजूदा रोक का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों पर निर्भर परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित समझौता होने तक अमेरिकी शराब को प्रांत की दुकानों में वापस नहीं लाया जाएगा।

उन्होंने इसे वन क्षेत्र से जुड़े परिवारों और नौकरियों से जोड़ते हुए अपनी सरकार के रुख को स्पष्ट किया। कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व संकट के बीच चुनाव समय से पहले चुनाव की घोषणा ब्रिटिश कोलंबिया कंजर्वेटिव पार्टी में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच हुई है। पार्टी की नेता केरी-लिन फाइंडले ने रविवार को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कैरिबू-चिल्कोटिन के विधायक लोर्न डोर्कसन को अंतरिम नेता बनाया गया। इससे पहले भी पार्टी के कई विधायक अलग हो चुके हैं।