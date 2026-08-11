'लंदन का वीजा कहां है?' पूछकर यात्री को फ्लाइट से उतारा, अब एयरलाइन चुकाएगी भारी कीमत!

जागरण संवाददाता, मोहाली। अमेरिका के मिनियापोलिस जा रहे मोहाली निवासी को ब्रिटिश एयरवेज के कर्मचारियों ने यात्रा कार्यक्रम ठीक से जांचे बिना फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया।

एयरलाइन कर्मचारियों ने लंदन को यात्री का अंतिम गंतव्य समझ लिया और उससे लंदन का वीजा मांग लिया, जबकि उसके टिकट में लंदन के बाद शिकागो होते हुए मिनियापोलिस पहुंचना दर्ज था।

यात्री के पास अमेरिका का वैध विजिटर वीजा भी था लेकिन फिर भी उसे यात्रा करने से रोक दिया गया। इसके बाद यात्री ने मोहाली उपभोक्ता फोरम में केस फाइल किया।

शिकायत शुभकर्मन सिंह ने अपने विशेष पावर ऑफ अटाॅर्नी धारक जसवंत सिंह के माध्यम से दायर की थी। शिकायत के अनुसार शुभकर्मन के माता-पिता कनाडा के विन्निपेग में अपने छोटे बेटे से मिलने गए हुए थे।

मोहाली स्थित घर में कारोबार से जुड़े कुछ जरूरी मूल दस्तावेज रह गए थे। इन्हीं दस्तावेजों को लेने के लिए शुभकर्मन ने अमेरिका के मिनियापोलिस जाने की योजना बनाई थी।

यात्रा के लिए ब्रिटिश एयरवेज से नई दिल्ली-लंदन-शिकागो-मिनियापोलिस का टिकट करीब 1.37 लाख रुपये में खरीदा गया था। यात्री पहली बार अकेले विदेश यात्रा कर रहा था, इसलिए एयरलाइन से विशेष सहायता भी मांगी गई थी और इसकी पुष्टि की गई थी।

लंदन को अंतिम गंतव्य मानते बोर्डिंग से रोका नई दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक-इन के दौरान यात्री ने अपना पासपोर्ट, अमेरिकी वीजा और पूरा यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बावजूद एयरलाइन कर्मचारियों ने लंदन को अंतिम गंतव्य मानते हुए उसे बोर्डिंग से रोक दिया। टिकट पर आफलोड की मुहर भी दर्ज की गई।

परिवार ने कस्टमर केयर और अन्य माध्यमों से एयरलाइन को स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली। यात्रा रद होने से कारोबारी बैठक प्रभावित हुई और यात्री को टिकट के अलावा होटल, बीमा और एयरपोर्ट आने-जाने का खर्च भी उठाना पड़ा।

बाद में उसने ब्रिटिश एयरवेज को शिकायतें और ई-मेल भेजे तथा कानूनी नोटिस भी दिया, लेकिन संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग का रुख किया। एयरवेज से कोई भी फोरम के समक्ष पेश नहीं हुआ मामले की सुनवाई के दौरान ब्रिटिश एयरवेज से कोई भी फोरम के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसे एकतरफा कर दिया गया। फोरम ने उपलब्ध टिकट, वीजा, ई-मेल, टैक्सी रसीद और अन्य दस्तावेजों को देखते हुए माना कि यात्री के पास अमेरिका जाने के लिए वैध दस्तावेज थे और एयरलाइन ने पूरे यात्रा कार्यक्रम की उचित जांच किए बिना उसे बोर्डिंग से रोक दिया।

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फोरम ने इसे सेवा में कमी माना। टिकट बेचने वाली कंपनी के खिलाफ हालांकि सेवा में कमी साबित नहीं हुई। फोरम ने ब्रिटिश एयरवेज को यात्री का 1,37,538.25 रुपये का एयरफेयर 20 अगस्त 2023 से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए।