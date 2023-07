Chandigarh News: चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में मिला बम शेल, मौके पर पुलिस मौजूद; इलाके को किया गया सील

पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में रविवार को एक बम शेल मिला है। इस बीच पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और जांच जारी है। इससे पहले 3 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के पास एक बम मिला था। बम निरोधक दस्ते ने जिंदा बम को डिफ्यूज किया था।

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में रविवार को एक बम शेल मिला है। इस बीच, पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और जांच जारी है। इससे पहले 3 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के पास एक बम मिला था। बम निरोधक दस्ते ने जिंदा बम को डिफ्यूज किया था। पंजाब पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एके पांडे, जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रमुख भी हैं, ने कहा कि उन्होंने सेना को भी बम शेल की बरामदगी के बारे में सूचित कर दिया है और कोई खतरा नहीं है। नोट- अन्य विवरण की प्रतीक्षा है

Edited By: Rajat Mourya