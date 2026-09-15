चंडीगढ़ की सुखना लेक में मिला व्यक्ति का शव, भाई ने की पहचान; विदेश में रहते हैं बेटा और बेटी
चंडीगढ़ की सुखना लेक में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान उसके भाई दलवीर सिंह ने देविंदर सिंह के ...और पढ़ें
HighLights
सुखना लेक में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ।
मृतक की पहचान देविंदर सिंह के रूप में भाई ने की।
पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सुखना लेक में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान उसके भाई ने की। व्यक्ति के बेटा और बेटी विदेश में रहते हैं। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि सीढ़ी नंबर छह के पास पानी में व्यक्ति पड़ा है। पहुंची टीम ने उसे बाहर निकलवाकर जीएमएसएच-16 पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी के फ्रीजर नंबर एक में रखवा दिया गया।
मृतक की पहचान सेक्टर-22 निवासी देविंदर सिंह के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, देविंदर सिंह की पहचान उसके भाई दलवीर सिंह ने की। देविंदर की पत्नी का नाम इंदरजीत कौर है। उसका एक बेटा मनप्रीत सिंह और बेटी सिमरन कौर विदेश में रहते हैं।