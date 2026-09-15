चंडीगढ़ की सुखना लेक में मिला व्यक्ति का शव, भाई ने की पहचान; विदेश में रहते हैं बेटा और बेटी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सुखना लेक में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान उसके भाई ने की। व्यक्ति के बेटा और बेटी विदेश में रहते हैं। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि सीढ़ी नंबर छह के पास पानी में व्यक्ति पड़ा है। पहुंची टीम ने उसे बाहर निकलवाकर जीएमएसएच-16 पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी के फ्रीजर नंबर एक में रखवा दिया गया।