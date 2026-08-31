भाजपा और शिअद के संगठनों का PU में गठबंधन, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर लगने लगे सियासी कयास

मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन क्या हुआ कि पंजाब विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी कयास लगने शुरू हो गए।

गठबंधन भले ही भाजपा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और शिअद के छात्र संगठन सोई के बीच हुआ हो, लेकिन इसे पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव का पंजाब की राजनीति पर हमेशा ही बड़ा असर देखने को मिलता रहा है।

2020 में कृषि कानून को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टूटे गठबंधन के बाद यह पहला मौका है जब दोनों पार्टियां एक साथ आई हैं। यह चुनाव भले ही छात्रों का हो लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है।

पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने तो अपने सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप रखी है। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी छात्र संघ चुनाव में पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं। मतदान से एक दिन पहले एबीवीपी और सोई के बीच हुए गठबंधन ने सभी राजनीतिक पार्टियों के गुणा भाग को बिगाड़ दिया। क्योंकि इसका असर पंजाब में विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। पंजाब चुनाव को लेकर भाजपा और शिअद के बीच गठबंधन की चर्चा तेजी से चल रही है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर पंजाब में दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो विपक्षी पार्टियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।

वहीं, छात्र संघ चुनाव के जरिए ही सही दोनों पार्टियों के करीब आने से यह संकेत मिलने लगे हैं कि आगे भी दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। क्योंकि 2015 में पंजाब बेअदबी कांड के बाद से पीयू में दोनों ही पार्टियां अलग-अलग ही चुनाव लड़ती रही हैं। 2020 में अधिकारिक रूप से दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था।