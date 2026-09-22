नशा मुक्त पंजाब...भाजपा की यात्रा पहुंची मोहाली, माहौल बिगड़ने के डर से काले कपड़े वालों पर रही रोक

संवाद सहयोगी, मोहाली। भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा मंगलवार को मोहाली पहुंची। फेज-1 और 11 में दो जगह जनसभाएं की गईं, जिसमें भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। सुरक्षा के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था।

नेताओं को किसी पार्टी की ओर से विध्न डालने के खतरे का अंदेशा होता रहा और स्टेज से बार-बार अलाउंस होती रही कि कि काले रंग कपड़े पहनकर आने वाले अंदर न आएं। पुलिस ने काले रंग के कपड़े पहने लोगों पर ज्यादा ध्यान रखा।

यात्रा के दौरान मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की यह यात्रा पंजाब की जवानी और पानी को बचाने के लिए है।भाजपा वोटों के लिए राजनीति नहीं करने वाली है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की कुछ सीटों के लिए यह यात्रा नहीं निकाली जा रही, बल्कि पंजाब की जवानी को नशे की गिरफ्त से निकालने के लिए यह जागरूकता यात्रा की जा रही है। सूद ने केजरीवाल पर साधा निशाना सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उन्हें लोगों ने नकार दिया है अब वे पंजाब में आकर मस्ती कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि आज पंजाब के युवा नशे के शिकंजे में है। नशे को खत्म करने के लिए लोगों को भाजपा का साथ दिया जाना चाहिए, जिससे इसे कोढ़ को पंजाब की धरती से खत्म कर दिया जाए।

प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में शुरु की गई इस यात्रा में हजारों की संख्या में लाेग शामिल हो रहे हैं और नशे को खत्म करने की बात कह रहे हैं। फेज-11 में राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू ने कहा कि अब समय आ गया है जब भाजपा का साथ देकर नशे को खत्म किया जा सकता है।

दिल्ली कैबिनेट मंत्री ने गौ हास्पिटल में गौमाता का केक काटा मंत्री आशीष सूद ने फेज-1 की गौ हाॅस्पिटल में पहुंच कर वहां गायों को चारा खिलाया। गौ माताओं के लिए बनाए गए एक विशेष प्रकार के केक को मंत्री ने काटा। यह केक चारा सहित अन्य अनाजों के साथ बनाया गया था।