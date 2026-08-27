पंजाब में 2027 की तैयारी तेज, भाजपा बनाएगी 6425 सब सर्किल और 622 सर्किल; बूथ स्तर पर भी संगठन होगा मजबूत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अब मौजूदा 25,332 बूथों के अलावा राज्य में 6,425 सब-सर्किल और 622 सर्किल बनाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में पांच सर्किल होंगे। इस तरह भाजपा पहली बार पंजाब में इतने बड़े स्तर पर जमीनी संगठन का विस्तार करने जा रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने पंजाब दौरे के दौरान प्रदेश नेताओं के साथ संगठन के विस्तार का खाका साझा किया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने नई तीन-स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था को 30 सितंबर तक तैयार करने और 31 अक्टूबर तक पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक सर्किल में करीब 40 बूथ शामिल होगे।

नशा, कर्ज और उद्योगों का पलायन होंगे प्रमुख मुद्दे पंजाब में भाजपा के चुनावी अभियान में नशे का मुद्दा प्रमुख रहने की संभावना है। बीएल संतोष ने बंद कमरे में हुई बैठकों में पंजाब में मादक पदार्थों की आसानी से उपलब्धता का मुद्दा उठाया। इसके अलावा राज्य पर बढ़ता वित्तीय कर्ज, स्थानीय उद्योगों का उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ओर पलायन तथा महंगाई भत्ते का भुगतान न होना भी भाजपा के प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल रहेगा।

नए नेताओं को परिवार में आई बहू से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि नए लोगों को परिवार का हिस्सा स्वीकार करना पुराने नेताओं की जिम्मेदारी है। हाल में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पार्टी के भीतर सामने आए मतभेदों के बीच संतोष का यह संदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।