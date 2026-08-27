पंजाब में 2027 की तैयारी तेज, भाजपा बनाएगी 6425 सब सर्किल और 622 सर्किल; बूथ स्तर पर भी संगठन होगा मजबूत
भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में संगठन विस्तार की तैयारी तेज की है। पार्टी 6425 सब सर्किल और 622 सर्किल बनाएगी, साथ ही बूथ समितियां सक्रिय करेगी।
HighLights
भाजपा 2027 पंजाब चुनाव के लिए संगठन मजबूत करेगी।
6,425 सब-सर्किल और 622 सर्किल बनाए जाएंगे।
नशा, कर्ज, उद्योग पलायन मुख्य चुनावी मुद्दे होंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अब मौजूदा 25,332 बूथों के अलावा राज्य में 6,425 सब-सर्किल और 622 सर्किल बनाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में पांच सर्किल होंगे। इस तरह भाजपा पहली बार पंजाब में इतने बड़े स्तर पर जमीनी संगठन का विस्तार करने जा रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने पंजाब दौरे के दौरान प्रदेश नेताओं के साथ संगठन के विस्तार का खाका साझा किया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने नई तीन-स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था को 30 सितंबर तक तैयार करने और 31 अक्टूबर तक पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक सर्किल में करीब 40 बूथ शामिल होगे।
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25 हजार से ज्यादा बूथ समितियां भी होंगी सक्रिय
भाजपा ने राज्य में करीब 25 हजार बूथ समितियों को भी 31 अक्टूबर तक पूरी तरह सक्रिय करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक बूथ समिति में महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा बूथ स्तर पर करीब 250 लोगों के व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने की योजना है। इससे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर मतदाताओं से लगातार संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी।
नशा, कर्ज और उद्योगों का पलायन होंगे प्रमुख मुद्दे
पंजाब में भाजपा के चुनावी अभियान में नशे का मुद्दा प्रमुख रहने की संभावना है। बीएल संतोष ने बंद कमरे में हुई बैठकों में पंजाब में मादक पदार्थों की आसानी से उपलब्धता का मुद्दा उठाया। इसके अलावा राज्य पर बढ़ता वित्तीय कर्ज, स्थानीय उद्योगों का उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ओर पलायन तथा महंगाई भत्ते का भुगतान न होना भी भाजपा के प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल रहेगा।
पार्टी रविदासिया समुदाय के बीच अपने संपर्क अभियान को भी आगे बढ़ाएगी। इसके जरिए भाजपा पंजाब में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।
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पुराने और नए नेताओं को साथ चलने का संदेश
संगठन विस्तार के साथ बीएल संतोष ने पार्टी के पुराने और नए नेताओं के बीच तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने पुराने नेताओं को पंजाब में भाजपा संगठन की नींव बताते हुए उनके सम्मान और गरिमा को बनाए रखने की बात कही।
नए नेताओं को परिवार में आई बहू से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि नए लोगों को परिवार का हिस्सा स्वीकार करना पुराने नेताओं की जिम्मेदारी है। हाल में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पार्टी के भीतर सामने आए मतभेदों के बीच संतोष का यह संदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उन्होंने नेताओं को आंतरिक अनुशासन बनाए रखने और किसी भी मतभेद को पार्टी मंच पर ही सुलझाने की नसीहत दी। भाजपा अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बूथ से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक संगठन की ऐसी मजबूत व्यवस्था तैयार करने में जुट गई है, जिसके जरिए चुनाव के दौरान हर स्तर पर गतिविधियों की निगरानी और मतदाताओं तक सीधी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
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