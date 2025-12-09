मोहाली में भाजपा नेता की Thar गाड़ी पर देर रात फायरिंग और तोड़फोड़, कौन हैं हमलावर, तलाश में जुटी पुलिस
मोहाली में एक भाजपा नेता की थार गाड़ी पर देर रात अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की और तोड़फोड़ की। गाड़ी के अंदर से खोल भी बरामद हुआ है। पुलिस हमलावरों की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-1 में देर रात भाजपा नेता गुरदीप सिंह की घर के बाहर खड़ी थार गाड़ी पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी और गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि हमलावर सफेद रंग की स्काॅर्पियो में आए थे। फुटेज में दिखी इस संदिग्ध गाड़ी की पहचान के लिए पुलिस नंबर ट्रेस करने में जुटी हुई है।
भाजपा नेता गुरदीप सिंह ने बताया कि सुबह जब वे जिम जाने के लिए बाहर निकले तो देखा कि उनकी थार का फ्रंट शीशा टूटा हुआ था और बोनट पर भी नुकसान पहुंचाया गया था। गाड़ी को अंदर से गोली का खोल मिला।
गुरदीप सिंह का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए उन पर इस तरह का हमला किसने और क्यों किया, यह समझ से परे है। केस आईओ एएसआई दविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस संदिग्ध स्कार्पियो के आधार पर तेजी से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
