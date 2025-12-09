मोहाली में भाजपा नेता की Thar गाड़ी पर देर रात फायरिंग और तोड़फोड़, कौन हैं हमलावर, तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-1 में देर रात भाजपा नेता गुरदीप सिंह की घर के बाहर खड़ी थार गाड़ी पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी और गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि हमलावर सफेद रंग की स्काॅर्पियो में आए थे। फुटेज में दिखी इस संदिग्ध गाड़ी की पहचान के लिए पुलिस नंबर ट्रेस करने में जुटी हुई है।

भाजपा नेता गुरदीप सिंह ने बताया कि सुबह जब वे जिम जाने के लिए बाहर निकले तो देखा कि उनकी थार का फ्रंट शीशा टूटा हुआ था और बोनट पर भी नुकसान पहुंचाया गया था। गाड़ी को अंदर से गोली का खोल मिला।