पंजाब में BJP का बड़ा चुनावी दांव! 15 सितंबर से शुरू होगी नशा विरोधी यात्रा, शाह भी होंगे शामिल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा अब नशे के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी 15 सितंबर से प्रदेशभर में नशा विरोधी रैलियां शुरू करने जा रही है। भाजपा के लिए यह अभियान केवल नशे के खिलाफ जनजागरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे प्रदेश में चुनावी बिगुल के तौर पर भी देखा जा रहा है।

पार्टी की योजना नशे के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के साथ-साथ इसे चुनावी अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाने की है। भाजपा के पदाधिकारियों के मुताबिक, इन रैलियों के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ केंद्रीय नेता पहुंच सकते हैं। रैलियों के कार्यक्रम और इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को भाजपा की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।

इसमें नशे के खिलाफ अभियान के साथ प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी की नशे के खिलाफ रैलियां की शुरुआत कहां से की जानी है और क्या रूट रहेगा।

हालांकि, गठबंधन के विकल्पों को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। बैठक में बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल (वारिस पंजाब दे), पूर्ण सरजीत सहित अन्य राजनीतिक दलों के साथ संभावित तालमेल के विकल्पों पर भी चर्चा हुई। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा सभी राजनीतिक विकल्प खुले रखकर आगे बढ़ेगी और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति के आधार पर होगा।